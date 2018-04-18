Трамп узнал о санкциях в отношении России из телевизора и озадачился

Президент США Дональд Трамп был озадачен, увидев выступление постпреда страны при ООН Никки Хейли о готовящихся санкциях в отношении России, так как сам он решение ввести ограничительные меры не принимал. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник, близкий к президенту.

Трамп разозлился, что в ООН представили недостоверную информацию о планах Белого дома. «Кто ей [Никки Хейли] вообще такую речь написал?» — возмущался американский лидер, услышав заявление дипломата 15 апреля, отмечает издание.

На следующий день советник президента Лоуренс Кадлоу пояснил, что постпред забежала вперед и, вероятно, что-то перепутала, так как вопрос о введении антироссийских санкций пока находится на рассмотрении и окончательное решение по нему не принято. В ответ Хейли заявила, что ей несвойственно путаться в подобных вопросах и она понимала, о чем говорит.

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Кадлоу 18 апреля извинился перед ней, пояснив, что представителя страны в ООН не уведомили о смене планов Белого дома.

Ограничительные меры в отношении Москвы должны были стать ответом на поддержку Россией президента Сирии Башара Асада, которого США считают ответственным за организацию химических атак в САР, совершенных 6 апреля в Восточной Гуте.

В этот же день Вашингтон ввел новые санкции в отношении российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний. После этого обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года.

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