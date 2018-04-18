США передумали наказывать Россию из-за Сирии

США передумали вводить новые санкции в отношении Москвы. Об этом власти страны уведомили российскую сторону через посольство в Вашингтоне, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в МИД России.

«Я подтверждаю, что посольство РФ в Вашингтоне было уведомлено о том, что новых санкций в ближайшее время не будет», — сообщил собеседник агентства.

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В воскресенье, 15 апреля, сообщалось, что США готовятся ввести ограничительные меры в отношении Москвы в ответ на поддержку Россией президента Сирии Башара Асада, которого США считают ответственным за организацию химических атак в стране. Об этом заявлял посол США в Москве Джон Хантсман, а также постпред США в ООН Никки Хейли, передавало ТАСС.

Позже глава Национального экономического совета при президенте Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу сообщил журналистам, что вопрос о введении антироссийских санкций пока находится на рассмотрении и окончательное решение по нему не принято. Он также добавил, что Хейли не уведомили об изменении позиции Вашингтона относительно новых ограничений.

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Ночью 14 апреля военные США, Франции и Великобритании нанесли массированные ракетные удары по трем объектам на территории Сирии, которые, как полагают в Вашингтоне, являются частью действующей в ближневосточной республике программы по производству и хранению химического оружия. Поводом для бомбежек стала сброшенная на город Дума под Дамаском хлорная бомба, о чем сообщали повстанцы. Сирийское правительство и Россия не подтвердили информацию о применении химоружия и заявляют, что это провокация.

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