В США решили помешать Трампу применять военную силу

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Дональд Трамп

Парламентарии от Демократической и Республиканской партии США подготовили законопроект, касающийся возможности применять военную силу против террористов за рубежом. Об этом заявил глава комитета Сената по международным делам Боб Коркер, передает РИА Новости.

Крокер отметил, что на протяжении многих лет предпринималось «множество усилий по обновлению этих полномочий». «Хотя впереди еще предстоит работа, я рад, что мы достигли соглашения, которое рассмотрит комитет», — приводит агентство его слова.

Законопроект должен ограничить полномочия президента и усилить роль Конгресса в решении подобных вопросов. Голосование должно состояться 23 апреля.

Дискуссии о роли Конгресса и правах президента в ведении войны за рубежом возобновились с новой силой после нанесения ударов США и союзников по Сирии 14 апреля.

Многие сенаторы возмущены тем, что подобное решение было принято без обсуждения с законодателями.

Если законопроект примут, он заменит закон от 2001-го и 2002 года, разрешающий применение военной силы за рубежом. Первый был принят после терактов 11 сентября, второй — перед военной операцией США в Ираке. Американские лидеры периодически обращаются к Конгрессу за разрешением на использование военной силы, но часто обходятся без этого.

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