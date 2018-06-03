Сирия потребовала от военных США покинуть страну

Вице-премьер Сирии Валид Муаллем потребовал от США покинуть Арабскую Республику. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Дамаске.

«Когда США выведут свои войска с базы в эт-Танфе и со всей территории Сирии, мы будем говорить о соглашении по безопасности в Южной Сирии», — сказал он.

Материалы по теме В гости к вам пришел джихад Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на вывод американских войск из эт-Танфа. Он отметил, что на южной границе Сирии должны находиться только сирийские правительственные силы. По его утверждению, у Москвы «накопилось немало свидетельств того, что в эт-Танфе происходят странные вещи». «С военной точки зрения, этот район не имеет существенного значения для организации антитеррористической операции», — пояснил глава российской дипломатии.

В эт-Танфе расположена одна из военных баз США, незаконно развернутая в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами. Ранее сообщалось, что там проходят подготовку отряды вооруженной сирийской оппозиции. 13 мая The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме написала, что США опасаются захвата этой военной базы иранскими военными или их сторонниками.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!