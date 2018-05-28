Россия пожаловалась на оживление боевиков в Сирии

Террористические группировки, связанные с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России), активизировались в районе сирийского эт-Танфа, который находится под контролем США. Об этом в понедельник, 28 мая, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его утверждению, у Москвы «накопилось немало свидетельств того, что в эт-Танфе происходят странные вещи». «С военной точки зрения, этот район не имеет существенного значения для организации антитеррористической операции», — пояснил дипломат, добавив, что вооруженные группировки появляются также в лагере беженцев Рукбан.

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Глава российского МИД отметил, что на южной границе Сирии должны находиться только сирийские правительственные силы. Лавров выразил надежду на вывод американских войск из ат-Танфа.

27 мая стало известно о гибели четырех российских военных в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Еще пятеро военнослужащих получили ранения. По данным Минобороны, были убиты 43 террориста.

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