Российские военные погибли в Сирии

Два российских военных советника погибли в Сирии при обстреле боевиков, пять военнослужащих РФ ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«В сирийской провинции Дейр эз-Зор в темное время суток артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте», — цитирует агентство сообщение российского военного ведомства.

Российские и сирийские военнослужащие вели бой с боевиками около часа, по данным Минобороны, были убиты 43 террориста.

Позднее в ведомстве уточнили, что кроме двоих советников погибли двое раненых в бою военных.

Когда произошла атака, в министерстве не сообщили. Издание «Чита.ру» пишет, что при обстреле 23 мая в Сирии погибли четверо забайкальских военных, двоих из них — старшего лейтенатна и сержанта — похоронят 27 мая.

Кроме того, по информации портала, в той же атаке погибли два жителя Башкирии, которые служили в Забайкальском крае. От Минобороны информации об этом не поступало.

Россия проводит военную операцию в Сирии с сентября 2015 года. По подсчетам «Коммерсанта», к маю 2018-го в республике погибли 87 россиян, Минобороны в конце 2017 года официально признавало гибель 41 военного.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!