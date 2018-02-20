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Москва сообщила о гибели россиян в Сирии

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В Сирии в результате военного столкновения погибли российские граждане, не являющиеся военнослужащими РФ. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В ведомстве не уточнили, о каком столкновении идет речь, и не назвали каких-либо конкретных дат и мест, но отметили, что раненых, среди которых есть и граждане стран СНГ, насчитывается несколько десятков. «Им было оказано содействие для возвращения в Россию, где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях», — отмечается в сообщении.

Москва впервые сделала официальное заявление, касающееся гибели в Сирии россиян, не состоящих на военной службе, 15 февраля. Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что внешнеполитическое ведомство предварительно подтверждает гибель пяти российских граждан в результате удара международной коалиции во главе с США.

7 февраля американская авиация, в том числе стратегические бомбардировщики B-52, ударила по сирийским правительственным силам, которые в районе населенного пункта Хишам, расположенного на севере страны, атаковали бойцов «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. По различным подсчетам, в результате атаки погибли или пострадали десятки бойцов сирийского ополчения, лояльного властям республики. В зоне удара оказались российские наемники, данные о жертвах среди них сильно отличаются — от 11 до нескольких сотен погибших.

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Предыстория: Москва впервые признала гибель россиян в Сирии из-за удара США
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