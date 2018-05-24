Коалицию США обвинили в гибели тысяч мирных жителей в Сирии и Ираке

В результате авиаударов возглавляемой США международной коалиции в Ираке и Сирии, по оценке британской мониторинговой группы Airwars, были убиты 9,6 тысячи мирных жителей, пишет The Telegraph. Исследователи называют этот показатель худшим со времен войны во Вьетнаме.

Они отмечают, что коалиция ответственна за гибель более чем трети из 25 тысяч гражданских лиц, убитых в этих странах с начала активной военной кампании против джихадистов в 2014 году. Официально представители коалиции признают гибель в результате своих действий 883 мирных жителей, что в 10 раз меньше цифры, которую приводят в Airwars.

В то же время эксперты подчеркивают, что эти потери были непреднамеренными, поскольку происходили в основном из-за избыточной мощности высокоточных боеприпасов, применявшихся против террористов в условиях плотной городской застройки. В качестве примера приводится бомбежка снайперской точки боевиков на крыше дома, которая увенчалась успехом, однако оказалось, что при этом погибли люди, укрывавшиеся на нижних этажах того же здания.

Авторы поясняют, что число жертв постоянно росло из-за использования джихадистами мирных жителей в качестве живого щита.

В докладе международной коалиции, который был распространен в апреле этого года, говорится о гибели 883 человек в результате авиаударов. Все они называются случайными жертвами. Еще по 476 случаям гибели гражданских лиц ведется расследование. В то же время в отчете сообщается, что при поддержке коалиции в Ираке и Сирии удалось освободить более 7,7 миллиона мирных жителей.

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