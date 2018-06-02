Международная коалиция США разбомбила деревенский дом

Антитеррористическая международная коалиция во главе с США разбомбила в Сирии деревенский дом, в результате погибли мирные жители. Об этом в субботу, 2 июня, сообщает агентство SANA.

Удар был нанесен по деревне Диб Хададж в районе Эль-Хасака на северо-востоке страны. В результате погибли восемь мирных жителей, члены одной семьи.

Как уточняет Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов, самолеты коалиции нанесли удар около полудня 1 июня. Целью стал дом семьи Авада Латифа. В результате бомбардировки из 10 членов семьи, по сведениям канала, погибли девять, в том числе четверо детей.

По информации международной коалиции на 31 мая, за период с 2014 по 2018 год случайными жертвами ударов в Сирии и Ираке стали 892 мирных жителя. Однако авторы канала Directorate 4 заявляют, что эти данные сильно занижены, даже если не учитывать крупные операции в Мосуле и Ракке.

24 мая The Telegraph сообщала, что число жертв коалиции среди мирного населения превысило показатели Вьетнамской войны. Эксперты подчеркивали, что большинство этих жертв оказались непреднамеренными из-за избыточной мощности снарядов, применявшихся против боевиков. При этом они напомнили, что джихадисты часто используют людей в качестве живого щита.

В октябре прошлого года штаб международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, открыто разрешил бойцам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) покинуть освобожденную Ракку вместе с мирными жителями. В штабе подчеркнули, что в обсуждении соглашения об эвакуации действовали через посредников.

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