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Силовые структуры
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09:34, 22 июля 2026Силовые структуры

Застреливший бизнесмена киллер два года бегал от полиции

В Перми арестовали киллера, застрелившего в баре российского бизнесмена
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Перми суд арестовал киллера, застрелившего российского бизнесмена в баре в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД МЕДИА.

По данным следствия, роковой выстрел 5 октября 2023 года был совершен по заказу 56-летнего бизнесмена — партнера погибшего. Он желал единолично контролировать фирму и финансовые потоки, поэтому решил избавиться от партнера. Для этого заказчик обратился к 63-летнему знакомому, который нашел исполнителя преступления.

Заказчик и организатор ранее получили 16 и 17 лет соответственно, киллеру удалось больше двух лет скрываться от сыщиков.

Ранее бывшему российскому сенатору запросили срок в 10 лет за организацию убийства.

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