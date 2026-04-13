Российскому бывшему сенатору запросили срок за организацию убийства

Гособвинение запросило 10 лет для экс-сенатора Савельева за организацию убийства

Гособвинение запросило десять лет колонии для бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, который три года назад заказал знакомому убийство своего делового партнера. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Коллегия присяжных заседателей признала Савельева виновным по делу еще в марте. Знакомый, который нашел исполнителя для убийства, получил четыре года в колонии строгого режима.

Следствие полагает, что в августе 2023 года экс-сенатор обратился к знакомому с просьбой убить предпринимателя Сергея Ионова. Знакомый все организовал и нашел киллера, но последний вместо исполнения заказа рассказал обо всем в ФСБ. В дальнейшем силовики инсценировали преступление, а заказчика задержали прямо во время передачи денег киллеру.

Ранее суд по просьбе Генпрокуратуры России взыскал с Дмитрия Савельева более 609 миллионов рублей в доход государства.