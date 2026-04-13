Силовые структуры
15:31, 13 апреля 2026

Гособвинение запросило 10 лет для экс-сенатора Савельева за организацию убийства
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Гособвинение запросило десять лет колонии для бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, который три года назад заказал знакомому убийство своего делового партнера. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Коллегия присяжных заседателей признала Савельева виновным по делу еще в марте. Знакомый, который нашел исполнителя для убийства, получил четыре года в колонии строгого режима.

Следствие полагает, что в августе 2023 года экс-сенатор обратился к знакомому с просьбой убить предпринимателя Сергея Ионова. Знакомый все организовал и нашел киллера, но последний вместо исполнения заказа рассказал обо всем в ФСБ. В дальнейшем силовики инсценировали преступление, а заказчика задержали прямо во время передачи денег киллеру.

Ранее суд по просьбе Генпрокуратуры России взыскал с Дмитрия Савельева более 609 миллионов рублей в доход государства.

    Последние новости

    Кремль отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    Молодежь начала носить с собой «тревожные косметички»

    В Латвии захотели демонтировать Вечный огонь

    Назван неочевидный маркер болезни Альцгеймера

    Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией

    Россияне бросились скупать один вид товаров перед майскими праздниками

    Российскому бывшему сенатору запросили срок за организацию убийства

    Стало известно о предупреждениях о БПЛА в Эстонии

    Водители мототакси избили туристов в Таиланде и попали на видео

    Назван ключевой источник террористической опасности на Черном море

    Все новости
