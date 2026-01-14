Теневые активы на 600 миллионов рублей забрали у экс-члена Совета Федерации России

В Подмосковье суд взыскал с экс-сенатора 609 млн рублей

Одинцовский городской суд в полном объеме удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к бывшему сенатору от Тульской области Дмитрию Савельеву о взыскании в доход государства более 609 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в судах общей юрисдикции Московской области.

Помимо основной суммы, с экс-сенатора взыскана государственная пошлина в размере 900 тысяч рублей в бюджет Одинцовского городского округа.

В иске указывалось, что эти деньги Савельев получил в качестве незаконного дохода от утаенного от декларирования имущества. После назначения он предоставил недостоверные сведения и перевел свои активы в теневой сектор, получая прибыль и нарушая антикоррупционное законодательство.

Сейчас экс-сенатор находится под арестом по уголовному делу о заказном убийстве делового партнера.