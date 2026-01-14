Теневые активы на 600 миллионов рублей нашлись у бывшего члена Совета Федерации России

Генпрокуратура РФ подала иск к экс-сенатору Савельеву об изъятии 609 млн рублей

Генпрокуратура России обнаружила теневые активы у бывшего члена Совета Федерации от Тульской области Дмитрия Савельева, который находится под арестом по уголовному делу о заказном убийстве делового партнера. Об этом сообщает «МК».

Ведомство хочет взыскать с экс-сенатора 609,5 миллиона рублей, полученные в качестве незаконного дохода от утаенного от декларирования имущества. После назначения в Совет Федерации Савельев предоставил недостоверные сведения и перевел свои активы в теневой сектор, получая прибыль. Таким образом, он совмещал высокую должность на госслужбе с коммерческой деятельностью, что запрещено законом. Генпрокуратура подала соответствующий иск в Одинцовский городской суд.

В настоящее время дело Савельева о подготовке убийства партнера Ионова за 100 тысяч долларов рассматривается с участием присяжных в Тверском суде Москвы. Процесс проходит в закрытом режиме.

Следствие установило, что летом 2023 года сенатор поручил знакомому расправиться с предпринимателем. Правоохранительные органы узнали об этих планах и инсценировали преступление, чтобы разоблачить заказчика. Показания на Савельева дал посредник. Экс-сенатор отрицает свою вину.

Сообщалось, что Савельев просил отправить его на СВО.