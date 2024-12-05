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12:20, 5 декабря 2024Силовые структуры

Обвиняемый в организации расправы российский сенатор захотел купить «плазму» в свою камеру

Обвиняемый в организации убийства сенатор Савельев хочет купить плазму в камеру
Варвара Митина (редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Бывший сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, обвиняемый в организации расправы, захотел купить в свою камеру телевизор побольше. Об этом он рассказал посетившим его членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, пишет «Газета ОНК».

Сейчас Савельев находится в специзоляторе «Кремлевский централ», который расположен на территории СИЗО-1 «Матросская тишина». В его камере восемь коек, телевизор, холодильник и три соседа, которые обвиняются в экономических преступлениях.

«Условия невыносимые, хочется телевизор побольше. Мы и сами могли бы ту же плазму купить, но администрация изолятора нам отказывает», — сказал бывший сенатор общественникам.

Савельев был арестован 2 августа. Следствие считает, что летом 2023 года сенатор поручил своему знакомому расправиться с предпринимателем. Правоохранительные органы узнали о планах сенатора и инсценировали преступление, чтобы разоблачить заказчика. В качестве гонорара сенатор выплатил киллеру 100 тысяч долларов. Ранее сообщалось, что суд продлил срок следствия по делу Савельева.

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