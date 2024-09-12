Срок следствия по делу обвиняемого в организации расправы российского сенатора продлили

Срок следствия по делу Савельева, обвиняемого в организации убийства, продлили

Суд продлил срок следствия по делу о приготовлении к организации расправы сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. Об этом сообщают «Известия».

Сторона защиты настаивает на том, что Савельев должен выйти из СИЗО, так как у него на иждивении четверо детей, трое из которых совершеннолетние и учатся в вузах, а четвертый еще не достиг 18 лет и обучается в школе. Еще один аргумент адвокатов сенатора — его государственные награды и 25-летний опыт в политике. Сторона защиты приводит и тот факт, что Савельев является ветераном боевых действий в Афганистане.

Сенатор Савельев был арестован 2 августа. По версии следствия, летом 2023 года Савельев поручил знакомому расправиться с предпринимателем. Правоохранительные органы узнали о планах сенатора и инсценировали преступление, чтобы разоблачить заказчика. В качестве гонорара обвиняемый выплатил киллеру 100 тысяч долларов.

Адвокаты пытались оспорить его арест, однако Московский городской суд оставил мужчину в СИЗО до 2 октября.