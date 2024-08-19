Арестованный по обвинению в организации расправы российский сенатор остался в СИЗО

Обвиняемый в подготовке к организации убийства сенатор Савельев остался в СИЗО

Московский городской суд оставил в СИЗО арестованного ранее по делу о приготовлении к организации расправы сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Суд оставил без изменений постановление Басманного районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Савельева. Он обвиняется по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, по части 2 статьи 105 УК РФ («Организация приготовления к убийству»). Его апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

Сенатор Савельев был арестован 2 августа. Следствие считает, что летом 2023 года Савельев поручил своему знакомому расправиться с предпринимателем. Правоохранительные органы узнали о планах сенатора и инсценировали преступление, чтобы разоблачить заказчика. В качестве гонорара сенатор выплатил киллеру 100 тысяч долларов.