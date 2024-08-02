Суд арестовал сенатора Савельева по делу об организации убийства до 2 октября

Басманный суд Москвы арестовал сенатора Дмитрия Савельева по делу об организации убийства до 2 октября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Члену Совета Федерации от Тульской области предъявлено обвинение в подготовке убийства.

Как считает следствие, летом 2023 года Савельев поручил своему знакомому убить предпринимателя. Правоохранительные органы узнали о планах сенатора и инсценировали убийство, чтобы разоблачить преступников. В качестве гонорара сенатор выплатил киллеру 100 тысяч долларов.

Савельев был задержан днем 2 августа в зале заседаний Совета Федераций. Перед этим прошло голосование сенаторов, которые после ходатайства Генеральной прокуратуры лишили мужчину неприкосновенности.