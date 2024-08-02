Сенатору Савельеву предъявили обвинение в организации убийства

Сенатору от Тульской области Дмитрию Савельеву предъявили обвинение в подготовке убийства. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление Басманного суда.

В данный момент суд рассматривает ходатайство об избрании Савельеву меры пресечения. Сенатору предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту «3» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (организация приготовления к убийству).

«Ходатайство будет рассмотрено при участии обвиняемого Савельева», — сказал судья Тимур Вахрамеев. По данным Следственного комитета, летом 2023 года Савельев поручил своему знакомому убить неприятного ему предпринимателя. Правоохранительные органы узнали о планах сенатора и инсценировали убийство, чтобы разоблачить преступников.

Ранее СК РФ попросил арестовать сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, подозреваемого в организации заказной расправы. За выполненное «задание» он обещал киллеру 100 тысяч долларов.