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21:00, 2 августа 2024Силовые структуры

Следствие запросило арест для подозреваемого в организации заказной расправы сенатора

СК просит арестовать сенатора Савельева по делу об организации заказной расправы

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Следственный комитет (СК) просит арестовать сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, подозреваемого в организации заказной расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы, в который поступило соответствующее ходатайство.

В ближайшее время суд приступит к его рассмотрению.

Против сенатора возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30 и пункту «з» части 2 статьи 105 («Организация приготовления к убийству») УК РФ. По версии следствия, Савельев, испытывая личную неприязнь к компаньону, поручил организовать расправу над ним в СИЗО. За выполненное «задание» он пообещал киллеру 100 тысяч долларов.

Ранее в его коттедже, расположенном в Одинцовском районе Московской области, прошел обыск. По предварительным данным, в этом время в доме находились жена и сыновья сенатора.

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      Олеся Мицкевич
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