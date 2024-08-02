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17:30, 2 августа 2024Силовые структуры

Стало известно об обыске в доме задержанного сенатора Савельева

«112»: в доме сенатора Дмитрия Савельева проходит обыск

Кадр: Telegram-канал «112»

В доме лишенного неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева проходит обыск. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, подозреваемого сначала привезли на обыски в его коттедж в Одинцовском районе Московской области, а уже после — доставят на допрос. Предварительно, в доме находятся жена и сыновья Савельева.

Сенатор подозревается в подготовке заказной расправы над своим компаньоном. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, Савельев, испытывая личную неприязнь к партнеру по бизнесу, поручил организовать расправу над ним. За выполненное «задание» он пообещал киллеру 100 тысяч рублей.

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      Олеся Мицкевич
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