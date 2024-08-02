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17:04, 2 августа 2024Силовые структуры

Задержанный сенатор Савельев планировал расправиться с компаньоном в СИЗО

«112»: сенатор Савельев хотел убить партнера в СИЗО из-за растраты 1,6 млн руб.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев планировал расправиться с компаньоном по фамилии Ионов, пока тот находился в СИЗО. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным канала, мужчины были соучредителями компании по производству инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Савельев передавал деньги Ионову на развитие бизнеса, однако позже выяснилось, что тот решил оставить у себя 1,6 миллиона рублей.

В итоге Ионова приговорили к 2,5 года колонии общего режима за растрату. А пока он находился в СИЗО, Савельев, по предварительным данным, хотел найти киллера для расправы над ним за 100 тысяч долларов.

Ранее следователи возбудили в отношении лишенного неприкосновенности сенатора уголовное дело по статье об организации приготовления к расправе.

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