Задержанный сенатор Савельев планировал расправиться с компаньоном в СИЗО

«112»: сенатор Савельев хотел убить партнера в СИЗО из-за растраты 1,6 млн руб.

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев планировал расправиться с компаньоном по фамилии Ионов, пока тот находился в СИЗО. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным канала, мужчины были соучредителями компании по производству инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Савельев передавал деньги Ионову на развитие бизнеса, однако позже выяснилось, что тот решил оставить у себя 1,6 миллиона рублей.

В итоге Ионова приговорили к 2,5 года колонии общего режима за растрату. А пока он находился в СИЗО, Савельев, по предварительным данным, хотел найти киллера для расправы над ним за 100 тысяч долларов.

Ранее следователи возбудили в отношении лишенного неприкосновенности сенатора уголовное дело по статье об организации приготовления к расправе.