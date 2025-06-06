Дело собравшегося на СВО экс-сенатора рассмотрят присяжные

Дело обвиняемого в покушении экс-сенатора Савельева рассмотрят присяжные

Уголовное дело бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, обвиняемого в подготовке расправы над деловым партнером, рассмотрят в закрытом режиме присяжные. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, соответствующее ходатайство подавал Савельев. Второй фигурант дела возражал против разбирательства с присяжными.

Ранее стало известно, что Савельев попросил отправить его в зону спецоперации (СВО).

Следствие установило, что летом 2023 года сенатор поручил знакомому расправиться с предпринимателем. Правоохранительные органы узнали о планах сенатора и инсценировали преступление, чтобы разоблачить заказчика. В качестве гонорара сенатор выплатил киллеру 100 тысяч долларов.

Посредник в расправе над бизнес-партнером Дмитрия Савельева дал на него показания. Экс-сенатор вину не признал.

