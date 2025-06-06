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14:41, 6 июня 2025Силовые структуры

Дело собравшегося на СВО экс-сенатора рассмотрят присяжные

Дело обвиняемого в покушении экс-сенатора Савельева рассмотрят присяжные
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Дмитрий Савельев

Дмитрий Савельев. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Уголовное дело бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, обвиняемого в подготовке расправы над деловым партнером, рассмотрят в закрытом режиме присяжные. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, соответствующее ходатайство подавал Савельев. Второй фигурант дела возражал против разбирательства с присяжными.

Ранее стало известно, что Савельев попросил отправить его в зону спецоперации (СВО).

Следствие установило, что летом 2023 года сенатор поручил знакомому расправиться с предпринимателем. Правоохранительные органы узнали о планах сенатора и инсценировали преступление, чтобы разоблачить заказчика. В качестве гонорара сенатор выплатил киллеру 100 тысяч долларов.

Посредник в расправе над бизнес-партнером Дмитрия Савельева дал на него показания. Экс-сенатор вину не признал.

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