Обвиняемый в заказном покушении экс-сенатор попросился на СВО

Обвиняемый в покушении экс-сенатор Савельев хочет уйти на СВО по контракту с МО

Бывший сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, который обвиняется в организации заказного покушения на своего делового партнера (часть 3 статьи 33, часть 1 статьи 30 и пункт «3» части 2 статьи 105 УК РФ), попросил отправить его в зону спецоперации (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что в ходе предварительного слушания, которое пройдет в закрытом режиме, подсудимый будет ходатайствовать о допуске к нему в СИЗО сотрудников военкомата для прохождения медкомиссии, чтобы он смог заключить контракт с Минобороны и уйти на фронт.