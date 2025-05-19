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03:49, 19 мая 2025Силовые структуры

Обвиняемый в заказном покушении экс-сенатор попросился на СВО

Обвиняемый в покушении экс-сенатор Савельев хочет уйти на СВО по контракту с МО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Бывший сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, который обвиняется в организации заказного покушения на своего делового партнера (часть 3 статьи 33, часть 1 статьи 30 и пункт «3» части 2 статьи 105 УК РФ), попросил отправить его в зону спецоперации (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что в ходе предварительного слушания, которое пройдет в закрытом режиме, подсудимый будет ходатайствовать о допуске к нему в СИЗО сотрудников военкомата для прохождения медкомиссии, чтобы он смог заключить контракт с Минобороны и уйти на фронт.

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