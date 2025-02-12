Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:56, 12 февраля 2025Силовые структуры

Посредник в расправе над бизнес-партнером российского сенатора дал на него показания

В Москве посредник в убийстве бизнес-партнера Савельева дал на него показания
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Дмитрий Савельев (справа)

Дмитрий Савельев (справа). Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Москве посредник в расправе над бизнес-партнером сенатора Дмитрия Савельева дал на него показания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, на Савельева, которого ранее обвинили в организации расправы над своим бизнес-партнером, дал показания посредник. Юрий Нефедов, которого сенатор нанял для поиска киллера, сообщил, на каких условиях он ему предложил работу. Уголовное дело, заведенное на посредника, выделили в отдельное производство.

Правоохранители опросили не менее десяти свидетелей и провели пять осмотров, также запросили информацию об их звонках. Были проведены генетическая, дактилоскопическая, почерковедческая, фотовидеотехническая экспертизы. На одном из заседаний о продлении меры пресечения Нефедову его защита сообщила, что у него тяжелые заболевания. Ему требуется медицинский контроль, специальное питание и редкие лекарства.

Следствие по делу Савельева окончено, началась стадия ознакомления с материалами дела. Сенатор вину не признал.

Ранее сообщалось, что обвиняемому в организации расправы российскому сенатору продлили арест.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино. В живых остался только один

      В Венгрии заявили о решении проблемы оплаты российского газа

      Российские военные уничтожили место размещения иностранных наемников ВСУ

      Евросоюз решил бороться с ростом цен на газ спорными методами

      В России предложили списывать часть кредита получившим на СВО инвалидность бойцам

      В Москве открыли дело о наследстве Александра Маслякова

      Стала известна дата отправки Crew Dragon с российским космонавтом к МКС

      Самолет с россиянами на борту выкатился за пределы полосы при посадке

      Губерниев рассказал об обязанностях на посту советника министра спорта России

      Россиян предупредили об уменьшении пенсий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше