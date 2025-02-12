Посредник в расправе над бизнес-партнером российского сенатора дал на него показания

В Москве посредник в убийстве бизнес-партнера Савельева дал на него показания

В Москве посредник в расправе над бизнес-партнером сенатора Дмитрия Савельева дал на него показания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, на Савельева, которого ранее обвинили в организации расправы над своим бизнес-партнером, дал показания посредник. Юрий Нефедов, которого сенатор нанял для поиска киллера, сообщил, на каких условиях он ему предложил работу. Уголовное дело, заведенное на посредника, выделили в отдельное производство.

Правоохранители опросили не менее десяти свидетелей и провели пять осмотров, также запросили информацию об их звонках. Были проведены генетическая, дактилоскопическая, почерковедческая, фотовидеотехническая экспертизы. На одном из заседаний о продлении меры пресечения Нефедову его защита сообщила, что у него тяжелые заболевания. Ему требуется медицинский контроль, специальное питание и редкие лекарства.

Следствие по делу Савельева окончено, началась стадия ознакомления с материалами дела. Сенатор вину не признал.

Ранее сообщалось, что обвиняемому в организации расправы российскому сенатору продлили арест.