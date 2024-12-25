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16:53, 25 декабря 2024Силовые структуры

Обвиняемому в организации расправы российскому сенатору продлили арест

В Москве суд продлил арест обвиняемому в организации убийства сенатору Савельеву
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему сенатору от Тульской области Дмитрию Савельеву, обвиняемому в организации расправы. Об этом сообщает Известия.

Савельев останется под стражей до 19 марта. Он находится в специзоляторе «Кремлевский централ», который расположен на территории СИЗО-1 «Матросская тишина».

Следствие считает, что летом 2023 года сенатор поручил своему знакомому расправиться с предпринимателем. Правоохранительные органы узнали о планах сенатора и инсценировали преступление, чтобы разоблачить заказчика. В качестве гонорара сенатор выплатил киллеру 100 тысяч долларов.

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