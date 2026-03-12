Бывшего российского сенатора признали виновным в покушении на убийство

«Ъ»: Присяжные признали экс-сенатора Савельева виновным в покушении на убийство

Коллегия присяжных заседателей в Тверском суде Москвы единогласно признала бывшего сенатора Дмитрия Савельева виновным в покушении на убийство. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Известно, что присяжные вынесли решение единогласно. По их мнению, версия следствия о подготовке Савельевым убийства своего делового партнера является доказанной. При этом сам бывший сенатор в суде заявил, что не имел оснований для покушения, поскольку его партнера уже осудили, признали банкротом, в связи с чем он утратил долю в компании.

Ожидается, что 30 марта обвинение запросит для фигурантов сроки. По обвинению в подготовке несостоявшегося убийства грозит от восьми до десяти лет заключения.

Ранее следствие установило, что летом 2023 года Савельев поручил знакомому расправиться с предпринимателем. Правоохранительные органы узнали о планах сенатора и инсценировали преступление, чтобы разоблачить заказчика. В качестве гонорара сенатор выплатил киллеру 100 тысяч долларов.

Посредник в расправе над бизнес-партнером Савельева дал на него показания.