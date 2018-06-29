Россия предложила сделку сирийским боевикам

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии предложил сделку боевикам на юго-западе страны. Об этом в пятницу, 29 июня, Al Masdar News.

По данным военного источника в провинции Дераа, полное прекращение огня возможно, если боевики сложат оружие и присоединятся к занимающей нейтральную позицию военной полиции в своих родных городах. Отмечается, что это позволит восстановить деятельность ряда местных учреждений.

В случае если члены группировок не согласны с условиями, их готовы перевезти в провинции Идлиб или Алеппо. Также отмечается, что боевикам позволят заключить собственное соглашение с сирийским правительством, если они захотят этого.

Материалы по теме Победы нет Ради мира сирийцы уничтожают собственные города

По данным Al Masdar News, 12-часовое перемирие распространяется только на действия российской стороны и боевиков, представители сирийских властей пока не участвуют в подобных встречах.

В провинции Дераа правительственная армия продолжает операцию против групп террористов, отвоевать удалось уже несколько населенных пунктов. Ранее сообщалось, что ВКС России помогли сирийской армии полностью отбить у террористов район Ладжат, а также поддержали атаку на район аль-Балад.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!