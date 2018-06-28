Путин рассказал о выводе войск из Сирии

Россия продолжает выводить войска из Сирии, за последние дни страну покинули 13 самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в четверг, 28 июня, на встрече выпускников военных вузов в Кремле, передает РИА Новости.

«Все они люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями. И вам, и вашим сослуживцам предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовки личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач», — подчеркнул глава государства.

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11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российских военнослужащих из Сирии. Глава государства отметил, что задача, стоявшая перед ними, была «в целом решена, решена блестяще». Перед этим подобное распоряжение о сокращении российского военного присутствия в Сирии Путин давал в марте и в декабре 2016 года.

В то же время в 2018-м Сирии замечали вновь прибывающие на Хмеймим российские самолеты, в том числе истребители Су-35С, Су-57, авиалайнер Ту-154М и истребители-бомбардировщики Су-34.

Российские ВКС начали принимать участие в военной кампании в Сирии 30 октября 2015 года. С просьбой об оказании военной помощи к Москве обратился сирийский лидер Башар Асад.

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