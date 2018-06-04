В сети заметили пропажу МиГ-29 с российской авиабазы в Сирии

В сети появилась фотография, где видно, что базировавшийся на российской авиабазе Хмеймим в Сирии МиГ-29, который принадлежит сирийским военно-воздушным силам, покинул авиабазу. Снимок опубликован в Twitter.

На фото, сделанном со спутника над сирийской провинцией Латакия, можно увидеть девять самолетов Су-24, два Су-25, десять Су-30, шесть Су-34, четыре Су-35, Ил-76, Ан-26, Ан-30, два А-50, Ил-38 и Ил-20/22.

МиГ-29 на базе больше нет. Всего, по различным данным, авиапарк ВВС Сирии в настоящее время насчитывает около трех десятков таких самолетов.

Материалы по теме Они ушли Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца

11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российских военнослужащих из Сирии. Глава государства отметил, что задача, стоявшая перед ними, была «в целом решена, решена блестяще». Перед этим подобное распоряжение о сокращении российского военного присутствия в Сирии Путин давал в марте и в декабре 2016 года.

В то же время в Сирии регулярно продолжают замечать вновь прибывающие на Хмеймим российские самолеты. Так, в феврале 2018 года на авиабазу прибыли четыре истребителя Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. В том же месяце стало известно о появлении на авиабазе еще двух российских истребителей пятого поколения Су-57. В конце марта российская группировка в Сирии пополнилась авиалайнером Ту-154М и двумя истребителями-бомбардировщиками Су-34.

Российские ВКС начали принимать участие в военной кампании в Сирии 30 октября 2015 года. С просьбой об оказании военной помощи к Москве обратился сирийский лидер Башар Асад.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!