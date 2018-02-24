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В Сирию прилетели еще два Су-57

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На авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли еще два российских истребителя пятого поколения Су-57, сообщил в Twitter пользователь под ником Wael Al Hussaini. Он опубликовал фото самолетов.

Отмечается, что они сопровождались несколькими Су-30СМ.

Таким образом, сейчас в Сирии может находиться четыре Су-57.

Ранее 22 февраля этот же пользователь сообщил, что ВКС России разместили на военной базе Хмеймим два новейших истребителя пятого поколения. Кроме того, по утверждению сирийских активистов, в республику прибыли четыре истребителя Су-35, четыре штурмовика Су-25 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

Серийное производство истребителя пятого поколения Су-57 еще не началось, планируется, что оно стартует в 2018-2019 годах. Сейчас, по данным сайта MilitaryRussia, создано только десять летных прототипов и три прототипа для наземных испытаний. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.

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