В Сирии заметили Су-57

Сирийские активисты сообщили о прибытии в республику двух новейших российских истребителей пятого поколения Су-57. По их данным, 21 февраля эти самолеты приземлились на авиабазе Хмеймим.

«Фотография была сделана во время их посадки на Хмеймиме», — уточняет автор снимка, на котором запечатлены истребители.

— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 21 февраля 2018, 20:18

21 февраля в Сирию также прибыли четыре истребителя Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Их лидирование осуществлял Ту-154М. Маршрут до ближневосточной республики пролегал над акваторией Каспийского моря и через воздушное пространство Ирана и Ирака.

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8 февраля замминистра обороны Юрий Борисов объявил, что военные начали опытно-боевую эксплуатацию Су-57. «Госиспытания первого этапа закончились», — цитировало его РИА Новости. Как писали «Известия», опытно-боевая эксплуатация означает, что на новых истребителях будет отрабатываться тактика их боевого применения, однако на этой стадии самолеты должны поступить в Липецкий авиацентр, где осуществляется переучивание летного состава.

В декабре прошлого года один из Су-57, которые ранее именовались как Т-50, совершил первый полет с новым двигателем, а в январе 2018-го — с новым вооружением. В Минпромторге полагают, что летные испытания истребителя с новым силовым агрегатом продлятся около трех лет. Контракт на поставку военным этих самолетов пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в 2018 году, а в установочную партию войдет эскадрилья из 12 машин.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.

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