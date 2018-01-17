Названы сроки летных испытаний истребителя Су-57

Летные испытания истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) с новым двигателем продлятся около трех лет. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По словам министра, первый успешный полет Су-57 с новым двигателем, состоявшийся 5 декабря 2017 года, придал программе дополнительный импульс. Тогда боевая машина пробыла в воздухе 17 минут.

По утверждению «Интерфакса», поставки военным первых 12 Су-57 из установочной партии могут начаться уже в этом году.

Су-57 (ранее именовавшийся как Т-50), впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, представлен публике он был на авиасалоне МАКС-2011. Одновременно с ним разрабатывается новая инфраструктура обеспечения и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке).

В июле 2017 года сообщалось, что программа вышла на завершающую стадию испытаний. Серийное производство машин для российских военных планируется начать в 2019 году.

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