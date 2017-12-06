Появилось видео первого полета Су-57 с новым двигателем

Видео: tvzvezda.ru

Опубликовано видео первого полета российского истребителя Су-57 с новым двигателем, его разместил на своем сайте телеканал «Звезда». Полет длился около 17 минут и прошел в штатном режиме. Самолет пилотировал Герой России Сергей Богдан.

Как сообщает телеканал, двигатель является полностью новой разработкой, обладает большей тягой и меньшим расходом топлива.

Ранее Су-57 был известен под названием Т-50. Впервые он поднялся в воздух в январе 2010 года, а массовая публика увидела его на авиасалоне МАКС-2011. Одновременно с истребителем разрабатывается новая инфраструктура обеспечения и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке).