Су-57 совершил первый полет с новым двигателем

Истребитель пятого поколения Су-57 (ранее именовавшийся как Т-50) совершил первый полет с новым двигателем. Об этом говорится в сообщении Минпромторга России.

«5 декабря 2017 года в ЛИИ им. М.М. Громова совершил первый полет новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 с двигателем 2-го этапа. Полет прошел штатно», — утверждают в ведомстве, уточняя, что боевая машина пробыла в воздухе 17 минут. Самолет пилотировал Герой России Сергей Богдан.

В настоящее время Т-50, проходящие испытания по программе ПАК ФА, летают на промежуточном двигателе АЛ-41Ф1 («изделие 117»), созданном в рамках ОКР «Демон» и сходном по конструкции с двигателем истребителя Су-35С. одновременно с этим проходят испытания двигатели, именуемые в открытых источниках «изделие 30». В сравнении с АЛ-41Ф1 его тяга должна быть увеличена до 17,5-19,5 тонн, а также повышена топливная эффективность и снижена стоимость жизненного цикла.

Истребитель Т-50 впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, представлен публике он был на авиасалоне МАКС-2011. Одновременно с ним разрабатывается новая инфраструктура обеспечения и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке).

В июле 2017 года сообщалось, что программа вышла на завершающую стадию испытаний. Серийное производство машин для российских военных планируется начать в 2019 году.

