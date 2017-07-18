Летные испытания нового двигателя для ПАК ФА начнутся в конце 2017 года

Перспективный двигатель для истребителя пятого поколения программы ПАК ФА завершает наземную отработку на стенде, скоро начнутся летные испытания. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации.

«Начало испытаний двигателя на летной лаборатории ожидается в четвертом квартале 2017 года», — сообщил агентству представитель компании на авиасалоне МАКС-2017.

В настоящее время самолеты Т-50, проходящие испытания по программе ПАК ФА, летают на промежуточном двигателе АЛ-41Ф1 («изделие 117»), созданном в рамках ОКР «Демон» и сходном по конструкции с двигателем истребителя Су-35С.

Однако серийные поставки машины должны начаться уже с новым «двигателем второго этапа», который именовался в открытых источниках «изделие 30». В сравнении с АЛ-41Ф1 его тяга должна быть увеличена до 17,5-19,5 тонн, а также повышена топливная эффективность и снижена стоимость жизненного цикла.

Истребитель Т-50, разрабатываемый по программе ПАК ФА, впервые поднялся в воздух в январе 2010 года на авиасалоне МАКС-2011 он был представлен публике. Одновременно с ним разрабатывается новая инфраструктура обеспечения и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке).

В июле 2017 года сообщалось, что программа вышла на завершающую стадию испытаний. Серийное производство машин для российских военных планируется начать в 2019 году.