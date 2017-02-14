Названы сроки первого полета истребителя Т-50 с новым двигателем

Первый полет истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), оснащенного новым двигателем, запланирован на четвертый квартал 2017 года. Об этом РИА Новости сообщили во вторник, 14 февраля, в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации.

По словам официального представителя ОДК, проект создания нового двигателя для ПАК ФА реализуется «в рамках заданных сроков».

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Самолет Т-50, который разрабатывается по программе ПАК ФА, впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, широкой публике он был представлен на авиашоу МАКС-2011.

Одновременно с истребителем пятого поколения разрабатывается новая инфраструктура обеспечения для него и набор авиационных средств поражения, включая размещаемые во внутреннем отсеке.

Предполагается, что испытания истребителя будут завершены в 2017 году. В начале февраля замминистра обороны России Юрий Борисов сообщал, что его поставки могут начаться в рамках следующей госпрограммы вооружений.