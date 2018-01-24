Су-57 получил оружие будущего

Российский истребитель пятого поколения Су-57 начал полеты с новым вооружением на борту. Об этом в интервью ТАСС заявил директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

Предприятия КТРВ разрабатывают как внутрифюзеляжный, так и располагающийся на внешней подвеске комплекс высокоточного оружия. Как сообщает Обносов, уже ведутся полетные испытания, а пуски начнутся в ближайшее время, поскольку почти все протоколы информационного взаимодействия с новыми типами оружия уже согласованы.

Также сообщается, что ведутся работы по адаптации для Су-34 и Су-35 крылатой ракеты воздушного базирования BRAHMOS-A, которая изначально предназначалась для бомбардировщиков.

Су-57 (ранее именовавшийся как Т-50) впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, публике его представили на авиасалоне МАКС-2011. Одновременно с ним разрабатывается новая инфраструктура обеспечения и набор авиационных средств поражения. Серийное производство машин для российских военных планируется начать в 2019 году.

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