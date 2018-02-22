Появилось видео посадки Су-57 в Сирии

В соцсетях появилось видео пролета новейших российских истребителей в Сирии. Кадры опубликовал в своем Twitter пользователь Wael Al Hussaini.

На кадрах видны две боевые машины с выпущенными шасси, а также маневрирующий рядом Су-35. Стоит оговориться, что качество видеосъемки не позволяет однозначно опознать тип заходящих на посадку самолетов.

Ранее 22 февраля этот же пользователь сообщил, что ВКС России разместили на военной базе Хмеймим два новейших истребителя пятого поколения. Кроме того, по утверждению сирийских активистов, в республику прибыли четыре истребителя Су-35, четыре штурмовика Су-25 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

8 февраля замминистра обороны Юрий Борисов объявил, что военные начали опытно-боевую эксплуатацию Су-57. «Госиспытания первого этапа закончились», — цитировало его РИА Новости. Как писали «Известия», опытно-боевая эксплуатация означает, что на новых истребителях будет отрабатываться тактика их боевого применения, однако на этой стадии самолеты должны поступить в Липецкий авиацентр, где осуществляется переучивание летного состава.

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