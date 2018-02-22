В России объяснили переброску Су-57 в Сирию

Топ-менеджер одного из предприятий оборонной промышленности и источник в органах военного управления подтвердили «Коммерсанту» информацию о прибытии в Сирию новейших истребителей пятого поколения Су-57.

Один из собеседников издания пояснил, что самолеты были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения. Точное количество направленных в Сирию Су-57 источники не назвали.

О прибытии в ближневосточную республику двух российских истребителей пятого поколения стало известно ночью 22 февраля. По данным сирийских активистов, 21 февраля эти самолеты приземлились на авиабазе Хмеймим. Позднее появилось видео посадки машин на аэродроме. Вместе с ними в Сирию прилетели четыре Су-35С и самолет радиолокационного дозора А-50У. Минобороны России не делало об этом официальных заявлений.

8 февраля замминистра обороны Юрий Борисов объявил, что военные начали опытно-боевую эксплуатацию Су-57. «Госиспытания первого этапа закончились», — цитировало его РИА Новости. Опытно-боевая эксплуатация означает, что на новых истребителях будет отрабатываться тактика их боевого применения, однако на этой стадии самолеты должны поступить в Липецкий авиацентр, где осуществляется переучивание летного состава.

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В декабре прошлого года один из Су-57, которые ранее именовались как Т-50, совершил первый полет с новым двигателем, а в январе 2018-го — с новым вооружением. В Минпромторге полагают, что летные испытания истребителя с новым силовым агрегатом продлятся около трех лет. Контракт на поставку военным этих самолетов пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в 2018 году, а в установочную партию войдет эскадрилья из 12 машин.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.

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