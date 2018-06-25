Путин дал российское гражданство пострадавшей в Сирии украинке

Президент Владимир Путин предоставил российское гражданство уроженке Украины Ирине Баракат, обращавшейся к нему в ходе прямой линии в июне. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 25 июня.

«В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Баракат Ирину Арнольдовну, родившуюся 29 сентября 1980 года на Украине», — говорится в указе.

7 июня Баракат позвонила на прямую линию из Военной медицинской академии Санкт-Петербурга, где проходила лечение после ранения в сирийском Алеппо. В результате атаки боевиков в июне 2016 года женщина получила тяжелые травмы. В Сирии Ирина Баракат работала переводчиком.

В обращении к президенту она попросила о помощи с получением гражданства России, потому что как гражданка Украины она не может пригласить в Санкт-Петербург детей и мужа, которые являются гражданами Сирии. Кроме того, она не имеет права получить бесплатно протезы.

«Я попрошу Министерство обороны, чтобы коллеги там [в Сирии] нашли ваших родственников, чтобы доставили их в Россию. И сделаю то, о чем вы меня просите, — пообещал ей Путин.

В ходе прямой линии президент также заявил, что процесс выдачи российского гражданства соотечественникам необходимо упростить, в том числе для решения демографических проблем.

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