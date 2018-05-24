Жертвам распада СССР и бюрократии упростят жизнь в России

МВД разработает новые удостоверения личности для людей, не имеющих российского гражданства, которые позволят им легально находиться в стране и упростят получение российского паспорта. Ведомство уже готовит соответствующий законопроект, сообщают «Известия».

Новое удостоверение начнут выдавать тем, у кого нет российского паспорта или есть паспорт гражданина СССР образца 1974 года. С 1 января 2020 года обладатели документа смогут становиться гражданами по упрощенной схеме.

Как пояснили в МВД, это станет возможно без учета требований о проживании по виду на жительство в течение пяти лет непрерывно, наличия законного источника средств к существованию, владения русским языком и без представления разрешения на временное проживание. С таким документом они также смогут легально работать на территории страны.

Речь идет прежде всего о тех, кто не является гражданином России или какого-либо другого государства. Это бывшие граждане СССР, которые проживают на территории России более 15 лет, но не смогли оформить документы после распада страны, бывшие заключенные, а также те, кто прибыл в страну в детском возрасте, но не смог получить гражданство.

По данным МВД, сегодня в стране находятся около 4,5 тысяч человек, которые по каким-либо причинам не имеют паспортов России, правозащитники заявляют о 400-500 тысячах человек. Сейчас, в соответствии с законом «О гражданстве РФ», на упрощенных условиях россиянами могут стать обладатели паспортов СССР, прибывшие в страну до ноября 2002 года, а также их дети, если у них нет иностранного гражданства. Срок действия этих норм заканчивается 1 января 2020 года.

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