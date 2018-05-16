В России появится первое село для киргизов

В 120 километрах от Москвы началось строительство первого в России киргизского села Ала-Тоо-1, сообщает 24.kg.

Пять гектаров земли в районе поселка Пахомово (Тульская область) выкупили сами киргизы, сообщила заместительница руководителя компании «Ала-Тоо-1» Гульмира Казыбекова.

«В Ала-Тоо-1 проданы все 600 участков, примерно 40 человек уже поселились. Есть свет, но газ проведут после того, как построим половину села. Здесь поблизости есть заводы, фабрики. Так что наши соотечественники могут устроиться на работу и отдать детей в детский сад. Участок можно купить и по паспорту [гражданина] Кыргызстана», — рассказала она.

Ранее стало известно, что работающие в российских городах трудовые мигранты из Киргизии отправили на родину рекордную сумму по итогам первого квартала 2017 года: объемы денежных переводов возросли на 67 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигли отметки в 433 миллиона долларов.

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