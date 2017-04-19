В прошлом году в Россию въехало свыше 16 миллионов иностранцев

В прошлом году в Российскую Федерацию въехало более 16,4 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства.Об этом сообщила на пресс-конференции в МВД России Ольга Кириллова, начальник Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ МВД РФ).

Основной поток в минувшем году составили граждане республик СНГ — 69,3 процента. При этом каждый пятый въехавший — либо пенсионер (11,4 процентов), либо несовершеннолетний (8,9). В минувшем году, по данным ведомства, зарегистрирован рост потока приезжих на шесть процентов

По данным ГУВМ, в основном в качестве цели въезда мигранты указывают частный визит (39,9 процента, большинство из них приехали из Украины, Казахстана и Азербайджана), на втором месте — работа по найму (22,4 процента, здесь лидируют жители Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и так же Украины).

Из России в прошлом году за нарушения миграционного законодательства были выдворены 55 тысяч 200 человек, причем каждого третьего (16,9 тысяч) депортировали.

Как заявила Ольга Кириллова, по состоянию на 1 января 2017 года на территории России находится официально более 9,7 миллиона иностранных граждан. Больше всего украинцев — 25,4 процента, граждан Узбекистана — 15,6 и Таджикистана — 9. Граждане Вьетнама и Турции вместе составляют лишь один процент от этого потока.

Как уточнили в МВД, из общего числа мигрантов разрешения на трудовую миграцию имеют 3,8 миллиона человек (38,8 процента от всех находящихся в России). Более половины трудовых мигрантов распределены в пяти субъектах РФ — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ростовской и Белгородской областях.

