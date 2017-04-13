На сахарном заводе в Курской области не нашли рабов

На сахарозаводе в Курской области следователи не обнаружили признаков, которые бы указывали на то, что там содержатся рабы. Об этом в четверг, 13 апреля, РИА Новости сообщил представитель регионального управления Следственного комитета Максим Рассамакин.

В среду в прессе появилась информация о том, что в московском супермаркете в мешке с сахаром была обнаружена записка: «Помогите, мы в рабстве». Поставщиком продукции назвали завод в селе Любимовка Большесолдатского района Курской области.

«Осмотр предприятия провели. Филиал "Любимовский" входит в общество с ограниченной ответственностью "Курсксахарпром". Сахарный завод производит продукцию сезонно, сезон начинается примерно с начала сентября до конца года (…) У них производство сахара и его упаковка. Мешки приобретаются в других регионах», — рассказал Рассамакин.

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По его словам, в настоящее время завод продукцию не производит, в сезон на предприятии трудятся около 400 человек, все они местные жители. Сейчас же там только администрация и часть работников. «Никаких людей, находящихся там не по своей воле, вчера не обнаружено. Жалоб, заявлений со стороны действующих работников не поступало», — отметил представитель управления.

Как пишет kp.ru, записку нашли работники московского супермаркета, расположенного на Родионовской улице, они и написали заявление в полицию. 50-килограммовый мешок с сахаром, в котором ее обнаружили, был изъят из магазина.

«Мы тоже сначала подумали, что это какой-то розыгрыш. Но наши сотрудники не подкидывали записку. Тогда мы обратились к поставщику сахара из Курской области, и он тоже не знает, как листочек мог попасть в мешок», — сказали в магазине. Сахар сюда доставляют раз в неделю по два мешка. Используют его в кондитерском цеху для выпечки и приготовления тортов.

Источник в правоохранительных органах «Комсомолки» не исключил, что сахар мог быть с другого предприятия. «Этикетка курская, поскольку собственник завода владеет предприятиями по всей России. Но что касается сахзавода в Любимовке — это стабильно работающее предприятия, с хорошей зарплатой, мигрантов здесь нет» — сообщил он.