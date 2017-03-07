Чернокожий американский министр сравнил иммигрантов с рабами

Министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон сравнил рабов и иммигрантов. Об этом сообщает The New York Times.

Чернокожий политик выступил перед сотрудниками своего ведомства с 40-минутной речью на тему «Америка — страна мечты и возможностей». Он отметил, что приезжие из других стран, чьи фотографии представлены в Музее иммиграции на острове Эллис, работали множество часов подряд по шесть или семь дней в неделю и за небольшую оплату, а перед ними тем же занимались рабы.

«Были и другие иммигранты, которые прибыли сюда на кораблях с рабами, они работали еще дольше и выполняли более тяжелую работу за меньшие деньги. Но у них тоже была мечта, что однажды их сыновья, дочери, внуки и внучки, правнуки и правнучки смогут жить в процветании и обрести счастье на этой земле», — заявил Карсон.

Такое сравнение вызвало негодование у пользователей сети, отмечает газета. В частности, американская актриса Вупи Голдберг написала на своей странице в Twitter, что «большинство иммигрантов приехали добровольно, чего нельзя сказать о рабах — они были украдены».

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Позднее в Twitter Карсон уточнил свою позицию по этому вопросу. Он отметил, «рабы не просто сдавались и умирали», а «иммигрант — это человек, приехавший, чтобы постоянно жить в чужой стране».

Как передает CNN, это уже не первый раз, когда Карсон проводит параллели с рабством. Так, в 2013 году он сказал, что реформа здравоохранения Obamacare, инициированная занимавшим в тот момент пост президента США Бараком Обамой, — худшее, что случалось со страной со времен рабства. Политический обозреватель телеканала Кейс Бойкин (Keith Boykin) в этой связи предположил, что министр «может не понимать значение слова "рабство"».

Карсон — известный нейрохирург. В ходе предвыборной гонки за пост президента США чернокожий политик был конкурентом победившего в итоге Дональда Трампа, однако после праймериз снялся с выборов и поддержал миллиардера. Карсон утвержден на посту министра жилищного строительства и городского развития США 2 марта.