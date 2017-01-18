Лили Аллен возмутила британцев словами о работорговле

Британская певица Лили Аллен вызвала критику со стороны соотечественников, написав в Twitter, что мир ненавидит Великобританию из-за истории работорговли. Об этом в среду, 18 января, сообщает NME.

«Глобальная Британия — это могло бы быть неплохо, но дело в том, что мир до сих пор ненавидит нас из-за рабовладения», — написала певица в Twitter, отреагировав на речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которую та произнесла 17 января. Вскоре этот твит певицы был удален.

Некоторые пользователи сети раскритиковали артистку.

«Ха-ха, Лили Аллен удалила свой пост, потому что она намолола чепухи о том, чего совсем не знает», — написал в Twitter пользователь Nostradanus.

«Она совсем сошла с ума. Мы были первой страной, которая запретила рабство», — заметил пользователь David Fisher.

В ответ на упреки Аллен опубликовала текст, в котором рассказывается о роли Британской империи в работорговле. В нем говорится, что с 1640 по 1807 год государство вывезло из Африки 3,1 миллиона человек, которые стали рабами в британских колониях и других странах.

Среди откликнувшихся на твит певицы были и те, кто поддержал ее.

«Англия зарабатывала на рабстве столетиями, и после этого не было никаких репараций, и с потомками рабов до сих пор обращаются как с дерьмом», — написал пользователь Amy Watt.

Лили Аллен — 31-летная певица и актриса. Известна такими песнями, как Smile, Fuck You, Not Fair и другими.

