Во Франции осквернили скульптуру в честь отмены рабства

Во французском городке Пау, расположенном на юге страны, скульптуру черного мужчины, символизирующую отмену рабства, облили белой краской. Помимо этого, на памятнике нацарапали слово «нацист». Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает The Local.

Краску со скульптуры сразу же смыли, отмечает издание. Власти Франции осудили факт вандализма.Так, министр по делам заморских территорий Эрика Барейтс написала в своем микроблоге о необходимости уважать память пострадавших от рабства.

Началось расследование обстоятельств произошедшего.

Как отмечает издание, монумент был создан в XIX веке.

Рабство было отменено во всех колониях Франции в 1848 году.