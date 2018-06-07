Путин объявил либерализацию выдачи российского гражданства

Процесс выдачи российского гражданства соотечественникам необходимо упростить, в том числе для решения демографических проблем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24» в YouTube.

Об упрощении этой процедуры президента попросили беженцы из Донбасса, живущие в Батайске, Ростовская область. Они заявили, что хотели бы быть полезными и работать, но не могут из-за бюрократических проволочек с получением документов.

«Мне даже неловко слушать о том, что до сих пор существует проблема с трудоустройством. Мы уже неоднократно обращались к этому вопросу. И я уже давал поручения миграционной службе обратить на это внимание, сделать соответствующее предложения и отрегулировать эти вопросы в действующем законе», — сказал президент, обращаясь к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Он также подчеркнул, что соответствующие законопроекты уже вносились на рассмотрение, но так и не были реализованы.

Президент добавил, что упрощение процедуры выдачи российского гражданства поможет решить разные проблемы в России, в первую очередь демографическую, которая негативно влияет на экономику. Путин пояснил, что из-за спада рождаемости в 1990-х годах число женщин детородного возраста в стране сокращается, и к 2032 году сокращение достигнет 25 процентов.

По мнению главы государства, возвращенные из-за рубежа соотечественники и все, «кто считает себя кровно связанными с русским миром», помогли бы исправить ситуацию. «Мы вообще должны пойти по пути либерализации всего, что связано с сферой приобретения российского гражданства», — заключил он и потребовал принять кардинальные меры.

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