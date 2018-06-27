ОЗХО назовет виновных в химатаках в Сирии

Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) одобрили проект, наделяющий ее полномочиями устанавливать виновных в применении химического оружия. Такое решение было принято в ходе голосования на спецсессии в Гааге, передает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

Как отмечается, за выдвинутый Великобританией проект, расширяющий мандат ОЗХО, отдали 82 голоса, против — 24. Таким образом необходимые для принятия документа две трети голосов были легко набраны. Сообщается, что инициативу поддержали США и страны ЕС, против высказались, в частности, Россия, Иран, Сирия. Процедура для установления стороны, виновной в химатаках, будет определена позднее.

Ранее в ходе голосования были отклонены все поправки, внесенные в британский проект мандата. Его реализация начнется в ноябре с новым руководством ОЗХО, пояснил глава российской делегации замминистра промышленности и торговли России Георгий Каламанов.

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По его словам, после принятия проекта в организации наблюдается колоссальный раскол «как по электоральным группам, так и по будущему существованию этой организации», передает РИА Новости. «Речь идет о том, что Россия и многие страны, выступавшие против британского решения, играли в организации серьезную роль, начиная от финансирования и заканчивая экспертной поддержкой», — сказал он.

За время войны в Сирии сообщения о применении химического оружия той или иной стороной появлялись не раз. Миссия ОЗХО неоднократно подтверждала его применение, однако установление виновных не входило в ее полномочия.

Страны Запада зачастую возлагают ответственность на Дамаск. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химическое оружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО. Россия считает инциденты с боевыми отравляющими веществами провокациями.

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