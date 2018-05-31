Асад рассказал о применении химоружия в Сирии

Президент Сирии Башар Асад рассказал о применении на территории страны химического оружия. По его словам, власти не стали бы использовать его против своего же народа. Об этом он заявил в интервью RT.

На вопрос, в чьих интересах была химатака, глава республики заявил, что сам ищет ответ на этот вопрос. «В чьих интересах? В наших ли? Почему нет? Потому что предполагаемая атака произошла после победы сирийских войск в Гуте», — сказал Асад.

Он добавил, что у Дамаска в любом случае нет химического оружия. К тому же в районе его предполагаемого применения много военных, боевиков и гражданских лиц. «При использовании химоружия неизбежно должны были пострадать все, а этого не было. Если отправиться на места и спросить у мирных жителей, выяснится, что никакой химатаки не было», — отметил Асад. По его мнению, атака — предлог для нападения на Сирию.

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В интервью сирийский лидер также объяснил удар США, Франции и Великобритании по сирийским объектам в апреле. «Они [США] рассказали эту историю, эту ложь, а общественность во всём мире и на Западе им не поверила. Но отступать было некуда. Нужно было что-то предпринять, пусть и не столь масштабное», — заявил президент.

Кроме того он отметил помощь Москвы в урегулировании конфликта и недопущении его эскалации.

Ночью 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли совместный удар по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении 6 апреля в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте.

Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила. Российская сторона считает, что применение химоружия — провокация.

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